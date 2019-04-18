Расстрел аутсайдеров: определились полуфиналисты Лиги Европы

Футбольные клубы "Челси", "Арсенал", "Валенсия" и "Айнтрахт" вышли в полуфинал Лиги Европы. Ответные матчи 1/4 финала прошли в четверг, 18 апреля, в Неаполе, Франкфурте, Валенсии и Лондоне.

Настоящая драма развернулась во Франкфурте. "Бенфика" держала в уме разгромную победу 4:2 в Лиссабоне, поэтому гостевой матч построила от обороны. Такая тактика оказалась провальной. Португальцы пропустили два гола и вылетели из турнира.

"Айнтрахт" Германия – "Бенфика" Португалия 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 36 Костич, 2:0 – 67 Роде.

Айнтрахт Ф – Трапп, Абраам, Фалетт (Виллемс, 90), да Кошта, Костич, Роде (Торро, 86), Хасебе, Гачинович, Фернандес, Ребич, Йович (Гонсалу Пасиенсия, 76).

Бенфика – Влаходимос, Диаш, Гримальдо, Андре Алмейда (Жонас, 79), Жардел, Фейса, Самарис (Пицци, 70), Рафа Силва (Сальвио, 72), Жедсон Фернандеш, Жоау Феликс, Сеферович.

Предупреждения: Абраам (74), Фалетт (78), Ребич (83), Жонас (90).

Первый матч: 2:4.

Самый результативный поединок состоялся в Лондоне, где "Челси", после минимальной гостевой победы над чешской "Славией", устроил настоящий расстрел аутстайдеру.

Чесли - Славия

Обе команды сыграли в открытый футбол, что позитивно отразилось на зрелищности поединка. Уже на 21-й минуте счет был 4:1 в пользу хозяев, но на этом голепад не остановился. "Славия" бросилась в догонку и смогла забить подряд два мяча, однако на большее сил у пражских футболистов не хватило.

"Челси" Англия – "Славия" Чехия 4:3 (4:1, 0:2)

Голы: 1:0 – 5 Педро, 2:0 – 9, автогол Дели, 3:0 – 17 Жиру, 3:1 – 25 Соучек, 4:1 – 27 Педро, 4:2 – 51 Шевчик, 4:3 – 54 Шевчик.

Челси – Аррисабалага, Кристенсен, Эмерсон, Аспиликуэта, Давид Луиз, Баркли (Жоржиньо, 70), Ковачич, Педро (Хадсон-Одои, 87), Канте, Азар (Виллиан, 65), Жиру.

Славия – Коларж, Дели, Боржил, Кудела, Нгаде-Нгаджуи, Масопуст (Олайинка, 52), Соучек, Траоре, Шевчик (Стох, 78), Змргал (Шкода, 85), Крал.

Предупреждения: Канте (33), Соучек (53), Кудела (73), Эмерсон (75), Аррисабалага (83), Давид Луиз (89).

Первый матч: 1:0.

"Арсенал" в Италии не оставил шансов местному "Наполи". Выиграв дома 2:0, лондонцы грамотно выстроили игру, добившись минимальной победы и на выезде.

"Наполи" Италия – "Арсенал" Англия 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 36 Ляказетт.

Наполи – Мерет, Кирикеш, Гулям (Мариу Руй, 71), Максимович (Мертенс, 46), Кулибали, Зелиньски, Аллан, Кальехон, Фабиан Руис, Инсинье (Юнес, 61), Милик.

Арсенал – Чех, Косьельни, Монреаль, Колашинац, Папастатопулос, Торрейра, Мэйтленд-Найлз, Джака (Эль-Ненни, 61), Рэмзи (Мхитарян, 34), Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 68).

Предупреждения: Инсинье (43), Чех (74), Кальехон (90).

Первый матч: 0:2.

Испанская "Валенсия" деклассировала земляков из "Вильярреала" (2:0). Поражение 1:3 в первой игре оставляла гостям лишь призрачные шансы на успех.

"Валенсия" Испания – "Вильярреал" Испания 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 13 Тони Лато, 2:0 – 54 Парехо.

Валенсия – Нето, Диакаби, Ронкалья, Тони Лато, Ферран Торрес, Васс, Парехо (Коклен, 62), Солер (Габриэл, 46), Гедеш (Ли Кан Ин, 68), Гамейро, Санти Мина.

Вильярреал – Фернандес, Руис, Фунес Мори, Коста, Ратиу, Касерес (Форнальс, 64), Тригерос (Хави Фуэго, 74), Педраса, Морланес, Раба (Чуквуэзе, 46), Морено.

Предупреждения: Раба (24), Педраса (34), Фунес Мори (53), Ратиу (61), Коклен (88).

Первый матч: 3:1.

В полуфиналах "Арсенал" встретится с "Валенсией", а "Челси" с "Айнтрахтом". Первые матчи пройдут 2 мая, ответные – 9-го.

Напомним, что накануне определились все полуфиналисты Лиги чемпионов. Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, сенсационно обыграв итальянский "Ювентус" (2:1). Вторым полуфиналистом стала каталонская "Барселона", разгромившая английский "Манчестер Юнайтед" (3:0). Матчи "Аякс" — "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" — "Барселона" состоятся 30 апреля в Лондоне и Барселоне; ответные 7 мая — в Амстердаме и Ливерпуле.

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