Расширение Лиги наций и изменений правил: что происходи с соверменным футболом

Сборную Германии, чемпиона мира 2014 года в Бразилии, называют главным претендентом на "золото" и ЧМ-2018. Оснований для такого оптимизма со стороны поклонников "бундестим" более чем достаточно. И в квалификации к Мундиалю, и в товарищеских матчах сборная демонстрировала добротный футбол – и это несмотря на то, что в её рядах произошло омоложение.

На ЧМ-2018 сборная Германии будет выступать без одного из своих лидеров, капитана Филиппа Лама. 13 июля 2014 года Лам после победы в финале мирового первенства над Аргентиной (1:0) высоко поднял над головой Кубок мира, через несколько дней плясал с ним у Бранденбургских ворот в Берлине, где около 400 тысяч болельщиков устроили команде потрясающий прием. И вскоре капитан неожиданно объявил, что больше никогда не сыграет за сборную.

Добровольный уход капитана на пике славы обсуждала вся Германия. С одной стороны, все жалели, что команда потеряла блистательного игрока, но с другой – отдавали ему дань уважения за столь мужественный и, безусловно, красивый поступок. Высказалась даже бундесканцлер Ангела Меркель, отметившая важнейшую роль Лама в достижениях сборной.

Напомним, Филипп сражался на трех чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012) и трех мировых первенствах (2006, 2010, 2014), на пяти последних своих больших турнирах неизменно включался в символическую сборную.

Не могли, разумеется, промолчать и футбольные авторитеты. Юрген Клопп: "Филиппу Ламу мое самое большое уважение! Впечатляет не только число игр за сборную, а, прежде всего, количество проведенных в ней выдающихся матчей. Это невероятно...". Руди Феллер, при котором Лам дебютировал в сборной, заметил, что Филипп "по своему игровому уровню и физическому состоянию способен был бы сыграть и на следующем мировом чемпионате". Мог бы, но ему, видимо, виднее…

Лига наций расширится?

Президент УЕФА Александр Чеферин предложил расширить Лигу наций, включив в турнир сборные из других конфедераций. В 2021 году в Лигу наций могут быть включены две южноамериканские сборные и по одной команде из Азиатской и Африканской конфедераций футбола. Напомним, что Лига наций УЕФА – новый международный турнир среди сборных Европы. Он будет проводиться раз в два года в сроки, в которые проводится большинство международных товарищеских матчей, и, вероятно, заменит их. Турнир будет связан с отборочным циклом к чемпионатам Европы и даст дополнительную возможность выхода в финальную стадию.

Два тайма по 30 минут

ИФАБ – международный совет, уполномоченный модифицировать правила футбола – подготовил новый пакет предложений. На то, чтобы внедрить в жизнь наиболее радикальные предложения, уйдет несколько лет. Их смогут протестировать в юношеских турнирах, в чемпионатах тех стран, которые согласятся на эксперимент. Апробация рассчитана лет на пять. Что-то в итоге примут, от чего-то придется отказаться… Но самое главное, чтобы эти предложения помогли сделать футбол привлекательнее.

Вот некоторые из предложений. Интересно, какое ваше отношение к ним…

- Изменить правило, касающееся удара от ворот, и отменить одно обязательное условие, при котором мяч считается в игре, только когда покинет штрафную площадь;

- Изменить правило, касающееся 11-метрового удара: запретить добивания;

- Не назначать пенальти, а засчитывать голы в ситуациях, когда полевой игрок рукой останавливает или отбивает мяч, летящий в ворота;

- Назначать пенальти, а не свободный удар в случаях, когда вратарь берет мяч в руки, получая пас от своего игрока;

- Вместо двух таймов по 45 минут играть два тайма по 30 минут, но учитывать только чистое игровое время – как, например, в хоккее;

Знаете ли вы, что…

24 августа 1963 года. Прошли матчи первого тура дебютного сезона немецкой Бундеслиги. В ней приняли участие 16 команд, в составе которых играли всего три легионера. Победу одержал "Кельн".

1 марта 1981 года. Форвард каталонской "Барселоны" Энрике Гонсалес был похищен тремя безработными, потребовавшими выкуп в 100 миллионов песет. Заложник был освобожден через 25 дней в ходе полицейской спецоперации.

6 октября 1975 года. Киевское "Динамо" завоевало Суперкубок УЕФА, победив дома мюнхенскую "Баварию" – 2:0. Месяцем ранее в Германии команда Валерия Лобановского выиграла с минимальным счетом – 1:0. Три гола забил Олег Блохин, который в итоге завоевал "Золотой мяч" 1975 года.

29 мая 1985 года. После трагедии на финале Кубка чемпионов "Ливерпуль" – "Ювентус" в Брюсселе (погибли 39 итальянских болельщиков) английские клубы на три года были исключены из еврокубков.

28 января 1998 года. Матчем Франция – Испания (1:0) в Париже был открыт стадион "Стад де Франс". Первый гол забил Зинедин Зидан.

28 ноября 1999 года. В игре чемпионата Аргентины "Велес Сарсфилд" – "Феррокарриль"вратарь хозяев Хосе Луис Чилаверт сделал хет-трик, реализовав пенальти на 45-й, 74-й и 85-й минутах.