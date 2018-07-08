"Распял 11 мальчиков": в России ополчились на Виду, посвятившего Украине победу на ЧМ-2018. Сеть смеется

Победа сборной Хорватии над Россией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу-2018, которую капитан команды Домагой Вида посвятил Украине, вызвала бурю эмоций в социальных сетях.

Так, в российских СМИ начали массово осуждать футболиста за провокационное видео, на котором он с другим представителем сборной Хорватии Огненом Вукоевичем крикнули "Слава Украине!". Пользователи сети высмеяли реакцию росСМИ, оставив искрометные комментарии в Twitter.

В сети Виду назвали "первым хорватским бандерофашистом", на что другие пользователи ответили, что Домагой "распял 11 мальчиков", очевидно имея в виду футбольную сборную России и ее проигрыш хорватам.

"Распял с особым цинизмом и закусил снегирями", - посмеялись комментаторы.

"Мало проиграть хорватам, гораздо хуже проиграть хорватам у которых на устах "Слава Украине!" - добавили пользователи.

Отметим, оба футболиста были тесно связаны с киевским "Динамо": Вукоевич был игроком украинского клуба с 2008 по 2015 годы, а Вида - с 2013 по 2018-й. Помимо этого, в настоящее время Вукоевич является скаутом киевского клуба и помощником спортивного директора "Динамо Киев".

Как сообщал OBOZREVATEL, четвертьфинальный матч Россия - Хорватия завершился в серии пенальти победой "клетчатых" с общим счетом 6:5. Вида сыграл важнейшую роль в победе, забив гол в экстратайме и точно пробив свой одиннадцатиметровый удар.