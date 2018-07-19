"Расправятся и убьют": невероятная история легенды "Реала"

Аргентинца Альфредо Ди Стефано болельщики называли "Белая стрела". В 1957 и 1959 годах его признавали лучшим футболистом мира. Однажды он оказался в центре довольно необычной истории, о которой сам и поведал спустя многие годы.

"Однажды меня спросили: "Скажите, вы когда-нибудь испытывали чувство страха?" Я ответил, что 25 августа 1963 года, будучи в Каракасе, мне довелось испытать это чувство. Я подумал тогда, что наступила последняя минута моей жизни…

Я приехал в столицу Венесуэлы вместе с "Реалом". Нам предстояло провести несколько матчей. Перелет утомил, и я крепко уснул в номере комфортабельного отеля. На рассвете меня разбудил настойчивый стук в дверь. Я открыл. В номер быстро вошли четверо. Красноречивые жесты: не поднимай шума! Мне завязали глаза узкой повязкой, поверх неё нацепили большие темные очки. Меня вывели из отеля и усадили в машину. Она помчалась в неизвестном направлении, но вскоре остановилась.

Привезли меня в квартиру, которая находилась где-то в центре города. Ввели в дом и сняли повязку. Дали сок и две пачки сигарет. Заперли в крошечной комнате, без кровати. Рядом всегда был мужчина, который охранял меня днем и ночью. В первую ночь пришли еще трое с автоматами. Думал, что они собираются расправиться со мной и убить.

Мы находились на первом этаже, и у меня было искушение выскочить из окна. Три дня, семьдесят часов я провел взаперти. Они хорошо обращались со мной. Говорили, что студенты. То, что произошло в дальнейшем, по газетным сообщениям выглядело так: "Максимо Каналес, командир командос – вооруженных сил Национального фронта освобождения – извещает: Ди Стефано похищен, чтобы привлечь внимание всего мира к невыносимой политической обстановке в Венесуэле. Никакого вреда знаменитому футболисту мы не причиним. Выполняем просьбу Альфредо, который просил нас передать поздравления его сыну Альфредито. Мальчику как раз сегодня исполняется семь лет…"

Да, я действительно попал в руки боевой организации, выступившей за освобождение Венесуэлы от режима Бетанкура. Предводитель этой группы представился мне как Максимо Каналес и объяснил цель моего похищения. Меня заверили, что руководство команды и моя семья информированы о том, что я вне опасности.

После этого я успокоился. Мы заговорили на футбольные темы, затем сели играть в домино. Сорок восемь часов в "заточении" прошли незаметно. Мне приносили свежие газеты, я мог слушать последние новости по радио, в частности, репортаж об игре "Реала" с "Порту" (было приятно, когда комментатор пожелал мне скорейшего возвращения), и, конечно, сообщения о моем таинственном исчезновении. Признаюсь, я почувствовал себя важной персоной и преисполнился гордости от того, что стал участником столь примечательного события. Впрочем, у меня мелькнула мысль о том, что далеко не всем, кого похищали в Латинской Америке и других странах, было так привольно, как мне.

На утро третьего дня я понял, что меня освободят. На прощание я сфотографировался с Каналесом. Он надел форму армии освобождения: зеленая рубашка, такие же брюки, голубой берет. Я тоже переоделся, мне дали шляпу, чтобы меня не узнали. А тем временем полиция Каракаса сбилась с ног, разыскивая меня и надеясь схватить венесуэльских патриотов. Но Максимо Каналес и его друзья оказались хитрее сыщиков. Они сообщили, что доставят меня прямо в отель, но высадили на одной из центральных улиц – недалеко от посольства Испании, где я взял такси и доехал до отеля".

Через два дня, 29 августа, Ди Стефано уже выступал в матче того же турнира против бразильского клуба "Сан-Паулу". Говорят, играл неплохо, но голов в этой встрече не было. Вечером того же дня во избежание дальнейших осложнений руководство клуба телеграфом из Мадрида отозвало команду домой, и 30 августа "Реал" вылетел в Испанию.

Так завершилось отнюдь не безобидное приключение лучшего футболиста Европы 1957 и 1959 годов.