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Раскрыты новые детали дела Мораеса: спортивные итоги 2 апреля

1.6тЧитать материал на украинском

В СМИ появилась новая информация относительно скандала с бразильским форвардом сборной Украины Жуниором Мораесом, а в Бразилии боец ММА умер после жестокого нокаута. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 2 апреля.

Кроме того, Александр Усик устроил эпичную тренировку на улицах Киева. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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Читайте все новости по теме "Скандал с Мораесом" на OBOZREVATEL.

Темы
Скандал с МораесомMMAUFC
Персоны
Жуниор МораесАлександр Усик
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