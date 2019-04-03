Раскрыты новые детали дела Мораеса: спортивные итоги 2 апреля

В СМИ появилась новая информация относительно скандала с бразильским форвардом сборной Украины Жуниором Мораесом, а в Бразилии боец ММА умер после жестокого нокаута. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 2 апреля.
Кроме того, Александр Усик устроил эпичную тренировку на улицах Киева. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:
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