Скандал в матче "Шахтер" - "Динамо": Тайсон объяснил слезы

Полузащитник донецкого "Шахтёра" Тайсон выступил с заявлением по поводу инцидента с проявлением расизма в матче с "Динамо" в украинском Класико.

Футболисты "Динамо" успокаивают Тайсона ФК "Шахтер"

"Я люблю свою расу, я бьюсь за цвет. Что бы я ни делал, это все для нас, для любви. Я никогда не буду молчать при встрече с таким бесчеловечным и подлым поведением. Мои слезы были вызваны возмущением, отрицанием происходящего и беспомощностью, ведь я ничего не мог сделать в тот момент. Но нас учили быть сильными и бороться. Бороться за свои права и равенство", – написал Тайсон в своем Instagram.

Бразильский легионер "горняков" также добавил, что видит свою роль в том, чтобы "бороться, поднять голову и не прекращать борьбу".

"В расистском обществе недостаточно не быть расистом – мы все должны быть антирасистами! Футболу нужно больше уважения, миру нужно больше уважения. Спасибо всем за слова поддержки. Мы продолжим бороться. Нет расизму", – отметил Тайсон.

Напомним, во втором тайме поединка "Шахтер" – "Динамо" ультрас киевлян стали скандировать оскорбительные речевки в адрес Дентиньо и Тайсона, и арбитр прервал игру на три минуты, уведя команды с поля. Перед остановкой встречи Тайсон, не выдержавший оскорблений, показал болельщикам в ответ средний палец и выбил мяч на трибуны, за что после возобновления игры получил красную карточку.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч на ОСК "Металлист" "Шахтер" - "Динамо" завершился со счетом 1:0. Единственный гол на 18-й минуте забил Сергей Кривцов.

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