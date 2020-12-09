Расистский скандал в ЛЧ: стало известно, какие слова арбитра привели к остановке матча

Матч шестого тура Лиги чемпионов ПСЖ – "Истанбул Башакшехир" был остановлен после того, как четвертый судья Себастьян Колцеску назвал помощника тренера турецкой команды Пьера Вебо "этим черным парнем".

Авторитетный румынский журналист Эмануэль Рошу опубликовал на своей странице в Twitter видео эпизода, который привел к скандалу. Румынский арбитр сказал главному рефери Овидиу Хацегану: "Этот черный парень. Подойди и посмотри на него. Этот черный парень позволяет себе недопустимое поведение".

Диалог арбитров о "черном парне" Twitter Эмануэля Рошу

Нападающий "Башакшехира" Демба Ба возмутился, услышав диалог судейской бригады, и потребовал объяснений у Колцеску.

"Ты никогда не говоришь "этот белый парень", обращаясь к белому человеку. Ты говоришь: "Этот парень". Так почему ты говоришь "этот черный парень", когда речь идет о темнокожем человеке?" – спросил у четвертого арбитра Ба.

Позже Колцеску объяснил, что сказал Хацегану слово "Negru", которое на румынском языке означает "черный", но не хотел никого оскорблять, поскольку не является расистом.

Поединок ПСЖ – "Истанбул Башакшехир" будет доигран в среду, 9 декабря, с 15-й минуты и новой бригадой арбитров. Его исход не имеет большого турнирного значения, поскольку парижане обеспечили себе путевку в 1/8 финала ЛЧ, но еще могут выйти в плей-офф турнира с первого места в группе, если одержат победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны результаты матчей Лиги чемпионов, которые состоялись во вторник, 8 декабря.