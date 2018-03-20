Расходный материал: в России опустились до оскорблений исландцев из-за бойкота ЧМ-2018

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев оскорбительно выразился в адрес чиновников из Исландии. Таким образом парламентарий отреагировал на намерения дипломатов самой северной страны Европы бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в РФ.

"Можно только посочувствовать исландским чиновникам, они бы с удовольствием поболели за свою сборную. Печально, что Исландию втягивают в информационную и политическую войну против России в качестве расходного материала. Хотелось бы пожелать властям Исландии при принятии решений руководствоваться своими, а не чужими национальными интересами", – приводит слова Дегтярева "Спорт-Экспресс".

Как сообщал "Обозреватель", Великобритания заявил о бойкоте чемпионата мира по футболу в России в связи с отравлением экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля. Кроме того, за массовый отказ участников Мундиаля от поездки в РФ выступил президент Украины Петр Порошенко.