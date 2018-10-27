''Раненый "Реал'': тренер "Барселоны" высказался перед Эль-Класико

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде оценил "Реал" перед эль-класико, которое состоится 28 октября на "Камп Ноу". Испанский специалист отметил, что кризис в команде соперника может дополнительно мотивировать его на победу в предстоящем противостоянии.

"В таких играх есть много разных факторов, в том числе эмоциональных. Мы хорошо знаем силу мадридской команды. Раненый "Реал" еще опаснее, лучше было бы, чтобы завтра мы играли с "Реалом", у которого все в порядке. Мадрид опасен. Это команда, которая создает опасные моменты. В матче с "Леванте" у них было 10 реальных шансов забить, что свидетельствует о хорошем атакующем потенциале. Это заставляет меня отнестись к Эль-Класико с особой осторожностью", - цитирует Вальверде авторитетный испанский ресурс Marca.

Эрнесто Вальверде FC Barcelona

Напомним, что матч "Барселона" - "Реал" начнется 28 октября в 17:15 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лионель Месси не сможет принять участие в Эль-Класико из-за травмы.