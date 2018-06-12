"Рамзан нужен тормозам": у Кадырова обиделись на Слепакова за песню к ЧМ-2018

Российскому комику Семену Слепакову предложили извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за песню "Оле, оле, оле", посвященную чемпионату миру по футболу в России.

Об этом заявил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в интервью "Говорит Москва", назвав юмор низкопробным.

"Рамзан Ахматович не раз и не два доказывал, что способен выполнять задачи, которые многим кажутся невыполнимыми, это сущая правда. С этим абсолютно согласен. Однако в этом нашумевшем ролике Семена Слепакова на самом деле куча изъянов. Во-первых, популярному актеру и автору разных прикольных скетчей и баек не мешало бы все-таки выражаться более литературным языком. Жанр несколько не тот. Во-вторых, не так уж худо все с нашей сборной России, чтобы так измываться над ребятами на самом старте", – сказал он.

По словам Умарова, Слепаков делал это "нарочито и пошло", называя фамилии.

"Мягко говоря, низкопробно все это. Ну и в-третьих, может быть, пора уже нашим известным шоуменам прекратить почем зря эксплуатировать имя Рамзана Кадырова в разного рода пиар-акциях? У Рамзана Ахматовича очень здоровое чувство юмора, и уверяю вас, никакого негатива с его стороны в адрес Слепакова не последует. Но от себя бы я сказал, что Семену Слепакову было бы нелишне извиниться перед российской сборной. И перед Рамзаном Ахматовичем, кстати, тоже. Не думаю, что глава Чеченской Республики уполномочивал острослова на этот перл", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Слепаков высмеял сборную России по футболу, предложив сделать тренером Рамзана Кадырова.