"Рамзан нужен нашим тормозам": Слепаков высмеял ЧМ-2018 в новой песне

Известный российский комик Семен Слепаков выпустил новую песню, посвященную чемпионату мира по футболу в России.

Он высмеял тот факт, что в стране организовывают ЧМ на фоне шаткой экономической ситуации. Соответствующее видео опубликовано на его YouTube-канале. (Чтобы послушать полностью песню, проскрольте страницу до конца)

Кроме того, Слепаков предложил назначить тренером российской сборной по футболу главу Чечни Рамзана Кадырова.

"Всем очевидно, что грустный Черчесов конфетку не слепит из этих балбесов. И если не предотвратим мы угрозу, то вновь нас поставят в привычную позу. Вы спросите, кто же нас выручить может? Кто в столь короткие сроки поможет? Кто сделает нас чемпионами мира? Мое предложение - Рамзан Кадыров", - спел он.

В припеве говорится: "Рамзан, Рамзан, Рамзан нас он приведет к призам. Рамзан, Рамзан, Рамзан – твердый как пармезан. Не верит мужским слезам. Служит примером сам. Нужен нашим тормозам".

После провала на матче, Кадыров, согласно сюжету песни, заявил, что улетает обратно в Чечню.

"Я видел в Чечня много разных фигня, но вы удивили даже меня. Не подходите, я вас боюсь, впервые в жизни своей я сдаюсь. Сейчас Владимиру Владимировичу я позвоню, скажу, что улетаю обратно в Чечню. Уж лучше там проблемы решать, чем наш российский футбол поднимать", - поет от лица главы Чечни.

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