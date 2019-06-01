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/Новости футбола

"Раковая опухоль": президент УЕФА сделал громкое заявление

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что договорные матчи являются "раковой опухолью" футбола.

Александер Чеферин

Александер Чеферин

По мнению Чеферина, в основном такая проблема существует в лигах низкого уровня, где преступники могут работать с игроками, которые не получают много денег. Однако президент УЕФА признал, что договорные матчи случаются и на высшем уровне. При этом в Лиге чемпионов такое невозможно, сказал словенец в интервью La Vanguardia.

В числе одной из проблем в борьбе с договорными матчами Чеферин назвал недостаточную активность полиции. Также он отметил, что иногда трудно доказать, что какая-то команда проиграла умышленно.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ФФУ жестко наказала клуб УПЛ за "договорняки".

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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Ну пpедположим не Чифеpин уже,а Чифеpиненко следуя новому укp.закону.....
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