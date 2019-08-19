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Ракицкого затравили в России: спортивные итоги 19 августа

1.7т Читать материал на украинском

Экс-футболист "Шахтера" Ярослава Ракицкого высмеяли за провокацию в матче чемпионата России, а в России вспомнили матч с Украины в отборе Евро-2000.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 19 августа.

Кроме того, в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) прошел самый ожидаемый бой месяца. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Темы
чемпионат России Премьер-лига Украины
Персоны
Ярослав Ракицкий Стипе Миочич Даниэль Кормье
Теги
ФК Зенит ФК Шахтер
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