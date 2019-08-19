Ракицкого затравили в России: спортивные итоги 19 августа

Экс-футболист "Шахтера" Ярослава Ракицкого высмеяли за провокацию в матче чемпионата России, а в России вспомнили матч с Украины в отборе Евро-2000.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 19 августа.
Кроме того, в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) прошел самый ожидаемый бой месяца. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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