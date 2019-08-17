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Ракицкий спровоцировал массовую драку с чеченцами в чемпионате России - опубликовано видео

6.7т Читать материал на украинском

Украинский футболист питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий стал участником массовой потасовки в матче 6-го тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге против чеченского "Ахмата" (0:0).

Петербургская команда с седьмой минуты играла в большинстве после удаления защитника грозненцев Ризвана Уциева, но все равно не смогла забить гол, а на последних секундах устроила серьезную стычку с соперником.

По итогам конфликта главный арбитр наказал Ракицкого, как основного зачинщика, показав ему желтую карточку.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было

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Как сообщал OBOZREVATEL, подобный инцидент с Ярославом произошел в апреле этого года. Экс-футболист сборной Украины в матче с "Краснодаром" толкнул Кристиана Рамиреса. Это положило начало стычкам, которые переросли в потасовку между запасными и тренерским штабом.

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Тема
чемпионат России
Место
Россия Санкт-Петербург
Тег
ФК Зенит
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