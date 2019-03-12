Ракицкого отцепили от сборной: обзор спортивных СМИ

Минувшая футбольная неделя стала одним из тех редких случаев, когда СМИ говорили исключительно об игре. Главными ньюсмейкерами выступили наш единственный представитель в еврокубках киевское "Динамо", а также наставник сборной Украины Андрей Шевченко, огласивший состав национальной команды на ближайшие поединки.

МНИМАЯ СЛАБИНА "ЧЕЛСИ"

Увы, сенсации на "Стэмфорд Бридж" не случилось. "Челси", который считался явным фаворитом противостояния с "Динамо", провел первый поединок 1/8 финала Лиги Европы уверенно и добыл закономерную победу.

Накануне многие эксперты сходились во мнении, что поражение со счетом 1:2 было бы хорошим итогом встречи в столице Англии. Однако киевляне пропустили уже по завершении первой четверти часа, после чего без двух ключевых игроков атаки вернуться в игру так и не смогли.

На предматчевой пресс-конференции тренер "бело-синих" Александр Хацкевич частично раскрыл карты по стартовому составу, заявив, что на острие сыграет Назарий Русин. Собственно, чего-то иного в данном случае ожидать было сложно, поскольку альтернативы 20-летнему форварду по известным причинам не было. А вот кто заменит дисквалифицированного Беньямина Вербича, наставник вице-чемпионов Украины не уточнил. Здесь напрашивался вариант, проверенный в матче УПЛ с "Десной", – Виталий Буяльский. В итоге так и получилось.

Определенная интрига была и относительного стартового состава "Челси", который мог выйти против Киева не "основой".

"Во всяком случае, в нынешнем сезоне в Лиге Европы Сарри не единожды позволял себе выпускать неоптимальный состав. Но после того, как команда выпала из борьбы за топ-четверку в АПЛ и проиграла финал Кубка Лиги, а еще раньше – вылетела из Кубка Англии, Лига Европы для нее остается, по большому счету, единственной отдушиной. И едва ли не единственной возможностью пробиться в следующем сезоне в Лигу чемпионов. Для этого нужно всего "ничего" – победить в турнире. Поэтому тут не до экспериментов. И не до недооценки соперника. Хотя Сарри все-таки решил не выставлять всех своих сильнейших на данный момент исполнителей. Но на стартовой активности хозяев это обстоятельство не сказалось…" – отмечает Sport.ua (07.03.19).

"Прохладное отношение английских клубов к Лиге Европы – это миф. За последние шесть лет в финале этого турнира играли "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и тот же "Челси", причем последние два завоевывали трофей. Так что и у команды Сарри нет никакого повода недооценивать значимость данного соревнования, дающего к тому же возможность зайти в Лигу чемпионов обходным путем. И ротация здесь – вынужденная мера в условиях сверхплотного графика (7 матчей за две с половиной недели!)" – вторит "Футбольный клуб" (0.03.19).

Интересным наблюдением поделился и Footboom.com. Издание отмечает, что "Челси" если и лихорадит, то это отражается в таблице английской Премьер-лиги, а для первых стадий плей-офф в Лиге Европы запаса прочности ему хватает с лихвой.

"О чем мы? О погроме от "МанСити" месячной давности? Было дело. А менее двух недели назад с тем же соперником был боевой ничейный финал Кубка Лиги с послематчевой лотереей. И были победы над "Тоттенхэмом", аналогичный сегодняшнему разгром "Мальме" в Лиге Европы…" (Footboom.com, 07.03.19).

Опасения отечественной прессы подтвердились. Какое бы место "Челси" ни занимал, он доказал, что является клубом с приставкой "топ". Нынешнее же "Динамо" еще не готово к соперникам такого калибра, в чем медиа сошлись во мнении со специалистами. Отрадно, что их трезвый взгляд на положение вещей предотвратил казавшуюся неизбежной обструкцию киевлян общественностью за крупный проигрыш на Туманном Альбионе.

"У "Динамо" дефицит таких матчей на внутренней арене. Никто из украинских команд не навязывает им такого прессинга. В Лондоне "бело-синие" не могли выйти из обороны, где центральные защитники завязли напрочь. Никто не мог так начинать атаки, как это делал защитник "Челси" Давид Луис", – отметил в интервью Footboom.com (08.03.19) экс-игрок "Динамо" Олег Кузнецов.

"Челси" приложил столько усилий, сколько нужно было для того, чтобы победить. Если проанализировать первый гол, то с такой атакой защита "Динамо" еще не сталкивалась. Обвинять никого в этом не нужно. В АПЛ забивают такие мячи. На таких матчах нужно учиться", – приводит слова еще одного бывшего динамовца Александра Головко Dynamomania.com (08.03.19).

Прекрасно понимает полярность турниров и сам наставник киевлян. "Интенсивность игры, по сравнению с нашим чемпионатом, очень сильно отличается", – подчеркнул Александр Хацкевич на послематчевой пресс-конференции. (Dynamo.kiev.ua, 07.03.19). Буквально через пару дней его слова нашли отображение в результатах уик-энда. "Динамо" в очередном туре УПЛ разбило "Арсенал" со счетом 4:0, тогда как "Челси" лишь в компенсированное время сумел избежать поражения от "Вулверхэмптона" (1:1).

В "ДИНАМО" ПО ВЕСНЕ СЧИТАЮТ

Тем не менее, даже нынешний небольшой багаж европейского опыта у динамовского молодняка позволил команде не только повторить прошлогоднее достижение на международной арене, но и остаться на ней единственной представительницей от нашей страны. Как и коллектив U-19, который заслужил 12 марта побороться с "Хоффенхаймом" за выход в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА.

"После первых двух туров Лиги Европы многие говорили, что Украине не видать еврокубковой зимы. Но мы дошли даже до весны. Как принято считать в теннисе, если ты участвовал в турнире, в следующем году в этом же турнире ты должен дойти до той же стадии. Мы это сделали", – констатирует Хацкевич. (Fcdynamo.kiev.ua, 08.03.09).

Находят позитив в игре "Динамо" и СМИ. Даже несмотря на разгромное поражение и фактически утраченные шансы на продолжение борьбы.

"Киевляне действительно пытались сыграть против Челси в футбол. Это может казаться удивительным, учитывая итоговый счет и ход игры в целом, но ведь "бей вперед – игра придет" действительно не было. Игрокам Динамо перед выходом на поле Стамфорд Бридж ставилась задача выходить из обороны в атаку через пас, что с учетом отсутствия габаритного форварда впереди вполне логично. Другое дело, что начали динамовцы хуже не придумаешь: больше двух-трех передач без потери склеить не получалось, а на чужой половине поля они впервые встретились с мячом только на 13-й минуте", – анализирует Sportarena.com (08.03.19).

Кстати, после матча Хацкевич объяснил, что его футболистам в первом тайме не хватило смелости. А ставившийся в задачу выход из обороны через пас был нивелирован высоким и компактным прессингом со стороны "Челси". "То, что можно сыграть на раз-два, говорили ребятам, что нужно на раз", – посетовал наставник. Несомненно, определенные выводы тренерский штаб "Динамо" уже сделал. Однако пресса призывает к глобальному переосмыслению лондонской неудачи.

"Поганий той тренер, який з розгромної поразки не винесе позитив. Зараз "Динамо" потрібна масштабна робота над помилками, як це роблять діти в школі після контрольної роботи. Вчора професор з Англії прочитав лекцію нашим студентам, а за тиждень приїде перевіряти, як ми її засвоїли. Швидше за все, там вимоги будуть знижені, тобто вийде ще більш резервний склад, аніж на "Стемфорді". Але й проти них "динамівській" молоді буде чого повчитися. І хоча шансів вийти до чвертьфіналу немає жодних, але у майбутньому цим хлопцям ще доведеться грати проти грандів світового футболу. Саме задля того, щоб краще виглядати у тих матчах, і потрібно сьогодні зробити детальний аналіз гри проти "Челсі", – требует Sportanalytic.com (08.03.19).

"Отрицательный результат, как известно, тоже результат, и в данном случае, это неоценимый опыт для молодых футболистов, который, надеюсь, поможет им в дальнейшей карьере. Пока они объективно слабее, но хотелось бы, чтобы настало время, когда соперники уровня "Челси" не радовались, попадая на "Динамо", а у них начинался нервный тик. Будет ли так во многом зависти от их самих, а во многом и от тренеров. Понятно, что они тоже набираются опыта вместе с командой", – резюмирует заместитель главного редактора еженедельника "Футбол" Андрей Шахов на страницах Fraza.ua (08.03.19).

10 УКРАИНЦЕВ

…вышедших на "Челси" в динамовском "старте", преимущественно собственные воспитанники, – цифра, безусловно заслуживающая внимания. Так что вполне объясним дебютный мандраж этих ребят, многие из которых никогда не встречались с соперником подобного уровня.

Как по нынешним меркам, случай поистине уникальный. В еврокубках такое регулярно случалось в 1990-е (тогда и весь стартовый состав мог быть украинским), но за 20 последних лет это лишь второй такой матч. Первый, напоминает "Команда №1", состоялся в ноябре 2016 года в Неаполе – в Лиге чемпионов. Тренером тогда был Сергей Ребров, киевляне сумели увезти нулевую ничью.

"Но у Реброва футболисты были постарше. Из так называемого молодежного листа заявки – только Артем Беседин и Виктор Цыганков. У Александра Хацкевича таких игроков оказалось половина от 10 украинцев. Помимо Цыганкова, это еще Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виталий Миколенко и Назарий Русин.

В пятерку последних еврокубковых матчей Динамо с таким количеством украинцев входят еще три игры 1998 года. В то время Ребров и Хацкевич выступали под началом Валерия Лобановского и наводили шороху на Европу. Но у Лобановского исполнители были постарше. Самый молодой в этих трех поединках – 21-летний Андрей Шевченко в марте 1998-го.

К слову, у Лобановского последний раз на поле в еврокубках у Динамо выходили в старте 11 украинцев. Случилось это 10 декабря 1997 года (Ньюкасл – 0:2). После этого постепенно начало увеличиваться количество легионеров. Бывали игры, когда из украинцев в игру с первых минут вступал только Александр Шовковский". (Zbirna.com, 08.03.19).

Теперь же маятник качнулся в обратную сторону. За два последних сезона у Александра Хацкевича стабильно в стартовом составе появлялись 6-8 украинцев. И вот – 10, что нашло отклик в сердцах многих динамовских болельщиков.

"Програли то програли. Таке. На полі зі стартових хвилин було десять українців і поляк Кендзьора. Як колись десять динамівців і Дасаєв у збірній СССР. Як українці плюс Хацкевич, Белькевич і Каладзе у 90-ті. Це те "Динамо", за яке хочеться вболівати. Без різниці, виграє воно чи програє. А "Динамо" з сімома-вісьмома легіонерами було байдужим. Навіть коли вигравало. Хацкевич-Лужний-Шацьких на вірному шляху. Підтримую", – написал, в частности, на своей странице в "Фейсбуке" известный журналист Иван Вербицкий. (Dynamomania.com, 08.03.19).

"Остается вспоминать, что за такими матчами рано или поздно всегда приходит период подъема. Так и у "Динамо" когда-то после 1992-го пришел 1997-й. Хотелось бы, конечно, чтобы промежуток был меньше 5 лет, но пока – запаситесь терпением. И приходите через неделю на "Олимпийский", – напоминает и призывает Ua.tribuna.com (08.03.19).

СБОРНАЯ БЕЗ РАКИЦКОГО

Лидируют динамовцы и по представительству в национальной сборной Украины. Так, в начале прошлой недели главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко огласил список из 26 исполнителей, которые будут готовиться к отборочным играм ЕВРО-2020 с Португалией (22 марта) и Люксембургом (25 марта). В обойму вошли сразу девять игроков столичного клуба.

Впрочем, главный вопрос, интересовавший футбольную общественность, заключался в возможном приглашении перешедшего из "Шахтера" в питерский "Зенит" Ярослава Ракицкого. Болельщики немало муссировали эту тему, а Шевченко и ФФУ до последнего не раскрывали карты, оставляя сомнения. В итоге, Андрей Николаевич не рискнул…

По сути, почти ни у кого не возникало сомнений, что после переезда в Россию в нашей федерации попрощаются с защитником. Показательными можно считать и опросы, которые на своих площадках предложили такие популярные сайты, как Football.ua (05.03.19), Sportarena.com (05.03.19), Ua.tribuna.com (05.03.19), Footboom.com (05.04.19). Большинство читателей высказались в пользу решения Шевченко – от 63 до 84% голосов.

Схожая точка зрения и у отечественных медийных представителей. Одним из первых, кто публично говорил о том, что Ракицкого не будет в сборной, был ведущий программы "ПроФутбол" Игорь Цыганык. О чем он заявил еще задолго до публикации списка в эфире шоу "Циганик Live" (29.01.19).

"Насколько мне известно, на данном этапе в Федерации футбола и в сборной Украины есть абсолютно четкое убеждение того, что в той ситуации, в которой оказался Ракицкий с его переходом в Зенит, ему места в команде нет. Что касается матча с Португалией в марте, то я не думаю, а точно знаю, что Ракицкого там не будет".

Солидарен с журналистом и бывший игрок сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Евгений Левченко.

"Понимаю, что в нынешнем контексте больше всего разговоров будет вокруг фамилии Ярослава Ракицкого, которого не вызвали в сборную. Я это понял, еще когда профайл с фамилией защитника исчез с сайта ФФУ. В той ситуации, в которой находятся Украина и Россия, выбор был очевидным. И Ракицкий, думаю, понимал, чем это для него чревато", – сказал Левченко в интервью Zbirna.com (05.03.19).

Не считает потерей отсутствие опального центрбэка и главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.

"Я давал на это 99,9 процента. На сто процентов загадывать ничего нельзя, все-таки это не похоронная контора. Но да, это очень ожидаемое решение тренерского штаба, который не желает обострять некоторые проблемы. Поймите, футболисты тоже относятся к этому по-разному. Так что тут есть вопрос и с точки зрения единства коллектива. В общем, все мы все прекрасно понимаем. Тут и обсуждать по большому счету нечего", – цитирует журналиста Sport-express.ru (04.03.19).

Зато, как отмечает Obozrevatel.com (05.03.19), поднялась волна с другой стороны – в России футбольная общественность наивно и откровенно по-детски реагирует на игнорирование Ракицкого со стороны тренерского штаба сборной Украины. Издание отыскало несколько мнений и высказываний в тамошней прессе, которая обильно сокрушалась насчет "обиженного" футболиста.

Одним из первых невызов прокомментировал украинский тренер Игорь Гамула, с 2011-го работающий в России. Одиозный наставник, уже семь лет трудящийся на разных должностях в "Ростове", не стал тянуть резину – всему виной выборы.

"Конечно же, это решение принято не по спортивному принципу. Все-таки по игре за "Зенит" Ракицкий защитник номер один. Все ясно. Я надеялся, что Андрей Шевченко будет в здравом смысле при составлении заявки. Наверное, он и был. Просто такая ситуация в стране, предвыборная кампания идет. Не до футбола. Думаю, эта ситуация и не позволила Ярославу поехать на сбор", – цитирует тренера Sport24.ru (04.03.19).

Еще больше "подгорело" у депутата Госдумы и члена Исполкома РФС Игоря Лебедева, который и процентами не поскупился и прогноз выдал.

"Невызов Ракицкого в сборную – на тысячу процентов политизированное решение. Даже ни капли сомнения нет в том, что это не спортивное решение. Надеюсь, 31 марта Украина изберет нового президента. Кто бы им ни был, кроме Порошенко, Ракицкий сможет рассчитывать на вызов в национальную команду. Тем более, сам Ракицкий наверняка понимает, что нынешняя политическая власть на Украине недолговечна. Такие глупости, как невызов игрока в сборную из-за того, что он играет в России, думаю, прекратятся", – читаем на Championat.com (05.03.19).

Более спокойно, вещая из своего "питерского" мирка, ситуацию обрисовал российский комментатор Геннадий Орлов, который теперь работает на клубном радио "Зенита".

"Ну, что нам беспокоиться за суверенное государство Украина? У нас суверенное государство Россия. Поэтому это их личное дело. Главное, что "Зенит" не отказывается от Ракицкого, и я счастлив, что его никуда не вызывают – так он травму не получит", – сказал Орлов. (News.sportbox.ru, 05.03.19).

В то же время весьма трезво и поперек другим отсутствие Ракицкого в сборной прокомментировал Алексей Андронов. Известный российский комментатор встает на сторону Шевченко, на наглядном примере объяснив, почему это решение стоит воспринимать нормально.

"Спорта вне политики – не бывает. Никогда и нигде. И не стоит говорить о России или Украине, как и в любой восточноевропейской стране, здесь спорт политизирован предельно. Потому, что является инструментом пропаганды и агитации. И сами спортсмены, за редчайшим исключением, очень любят примазываться к политическим акциям. И политики любят ими пользоваться.

Но посмотрите на остальной мир? Разве Месут Озил покинул сборную Германии не по причинам неразумного сочетания спорта с политикой? Накануне ЧМ-2018 он поучаствовал в фотосессии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, назвал его "мой президент". Всколыхнул немецкое общество, получил оскорбительные эпитеты от политиков, развалил атмосферу в раздевалке. Ушел из сборной. И вряд ли в нее вернется.

Вообще мне всегда кажутся сомнительными рассуждения третьей стороны о правильности или неправильности каких-то действий двух представителей страны другой. Прав был Йоахим Лев, в том что не заслонил собой Озила, позволив обществу рвать его на части? Но ведь Лев тоже часть этого общества, человек с определенной позицией. Как и Шевченко.

…Нет никакого скандала. Есть рабочий процесс. В частности, он заключается в том, что в современном украинском обществе уже невозможно сидеть на двух стульях сразу. Общество это не приветствует и этого не понимает. Хочешь вести трудовую деятельность в России? Веди, закона это не нарушает. Но будь готов к репутационным потерям. Уверен, Ракицкий был готов", – приводит слова Андронова Sovsport.ru (05.03.19).

В завершение журналист указывает на еще один немаловажный, а, возможно, и главный фактор. Шевченко меньше всего сейчас нужны споры относительно его команды. Ей нужно спокойно готовиться к матчам. Включи он Ракицкого в список – вызвал бы эти дискуссии сам. Ни о какой спокойной подготовке не было бы и речи.

Так что решение наставника сборной – абсолютно профессионально в отношении своей команды. Ни один тренер не будет сознательно делать ей хуже. Взвесив все "за" и "против" – он решил так. Иное решение было бы крайне удивительно, и требовало бы пояснений.

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