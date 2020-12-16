Ракицкий впечатал "Спартаку" впечатляющий гол с 18 метров. Видео

Украинский футболист питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий отметился фантастическим ударом в 19-м туре чемпионата России по футболу в Премьер-лиге.

31-летний защитник вышел в стартовом составе на матч против "Спартака" и на 74-й минуте сделал счет 2:1 в пользу "бело-голубых".

Ярослав после подачи углового подкараулил отскок и бахнул четко в сетку. Встреча в итоге завершилась победой "Зенита" 3:1.

Этот гол стал 4-м по счету для украинца в российском первенстве. Всего в различных турнирах футболист в футболке "Зенита" за три года провел 65 поединков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ракицкий заработал удаление в матче 2-го тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге.

В игре против "Ростова" экс-игрок сборной Украины получил две желтые карточки.