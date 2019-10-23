Ракицкий забил фантастический гол в Лиге чемпионов

Украинский футболист "Зенита" Ярослав Ракицкий отметился невероятным ударом в матче 3-го тура Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига".

На 26-й минуте 30-летний защитник подобрал отскок чуть ли не в центре поля и чудовищным "выстрелом" отправил мяч точно в нижний угол.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ракицкий стал участником массовой потасовки в матче 6-го тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге против чеченского "Ахмата" (0:0). Украинец спровоцировал эту драку и нарвался на большое число критических комментариев в сети.

В апреле этого года Ярослав в матче 24-го тура против "Краснодара" фантастически выполнил штрафной удар.

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