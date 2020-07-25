Ракицкий выиграл Кубок России

Украинец Ярослав Ракицкий в составе "Зенита" стал обладателем Кубка России. В финале петербургская команда переиграла "Химки". Встреча проходила на стадионе "Екатеринбург Арена" и завершилась со счётом 1:0 в пользу питерцев.

Единственный гол забил нападающий "Зенита" Артём Дзюба на 84-й минуте встречи. Форвард реализовал пенальти. Ярослав вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

"Зенит" завоевал два главных трофея в рамках одного календарного года впервые с момента перехода на систему "осень – весна". Ранее подобный дубль удавался "Зениту" в 2010-м. Пост главного тренера тогда занимал Лучано Спаллетти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июля Ракицкий досрочно выиграл Премьер-лигу России (РПЛ), став двукратным чемпионом РФ по футболу.

Напомним, что Ракицкий подписал контракт с "Зенитом" в январе 2019 года. Федерация футбола Украины отреагировала на это, исключив защитника из списка игроков сборной на своем официальном сайте.

Год назад Ярослав досрочно (за три тура до конца) выиграл чемпионат России.