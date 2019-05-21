Ракицкий вошел в историю мирового футбола: спортивные итоги 20 мая

Украинский боксер Сергей Богачук добыл нокаутом очередную победу на профессиональном ринге, а на чемпионате мира по хоккею произошло историческое событие. OBOZREVATEL представляет главные спортивные события понедельника, 20 мая.
Кроме того, экс-футболист "Шахтера" Ярослав Ракицкий установил уникальное достижение мирового футбола. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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