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Ракицкий вошел в историю мирового футбола: спортивные итоги 20 мая

2.8тЧитать материал на украинском

Украинский боксер Сергей Богачук добыл нокаутом очередную победу на профессиональном ринге, а на чемпионате мира по хоккею произошло историческое событие. OBOZREVATEL представляет главные спортивные события понедельника, 20 мая.

Кроме того, экс-футболист "Шахтера" Ярослав Ракицкий установил уникальное достижение мирового футбола. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Темы
Премьер-лига Украинычемпионат России
Персоны
Ярослав РакицкийДеонтей УайлдерТайсон ФьюриСергей Богачук
Теги
ФК ЗенитФК Шахтер
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