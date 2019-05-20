Ракицкий установил уникальное достижение мирового футбола

Защитник санкт-петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий стал автором неординарного достижения в нынешнем футбольном сезоне.

29-летний защитник, которого перестали вызывать в сборную Украины после перехода в российский клуб, стал чемпионом стразу двух стран – России и Украины.

Со своей нынешней командой Ракицкий выиграл российскую Премьер-лигу, причем внеся весомый вклад в этот успех. На счету Ярослава 11 матчей и три гола в составе "Зенита".

Ярослав Ракицкий

Кроме того, футболист получит чемпионскую медаль донецкого "Шахтера" в украинском первенстве. Это стало известно после решения руководства "горняков", которое таким образом отметило участие защитника в первой части сезона.

Отметим, что Ракицкий перешел в "Зенит" за 10 миллионов евро зимой нынешнего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ярослав Ракицкий перед отъездом в России совершил необъяснимый поступок.

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