Ракицкий стал двухкратным чемпионом России

Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий досрочно выиграл Премьер-лигу России (РПЛ), став двукратным чемпионом РФ по футболу.

Обыграв в 26-м туре РПЛ в гостях "Краснодар" (4:2) петербургская команда стала недосягаемой для ближайших преследователей.

Instagram ФК "Зенит"

Шанс "Зениту" на досрочное чемпионства предоставил "Локомотив", потерявший очки в матче с "Сочи".

Для "Зенита" это успех стал седьмым в истории, шестым – в российской истории и вторым подряд. Кроме того питерцы установили рекорд в РПЛ, как команда, которая завоевала самое быстрое чемпионство в XXI веке (за 4 тура до конца).

По числу титулов питерцы сравнялись с лидирующим ЦСКА (6). Второе место у "Спартак" (10).

Как сообщал OBOZREVATEL, Ракицкий подписал контракт с "Зенитом" в январе 2019 года. Федерация футбола Украины отреагировала на это, исключив защитника из списка игроков сборной на своем официальном сайте.

Год назад Ярослав также досрочно (за три тура до конца) выиграл чемпионат России.