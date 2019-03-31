Ракицкий шедевральным ударом забил первый гол за "Зенит"

Украинский футболист "Зенита" Ярослав Ракицкий отметился фантастическим ударом в 21-м туре чемпионата России.

29-летний защитник на 82-й минуте домашней игры с "Оренбургом" шедеврально исполнил штрафной, технично перекинул стенку соперника. Для нашего соотечественника этот мяч стал дебютным в футболке питерской команды. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ракицкий подписал контракт с "Зенитом" в январе 2019 года. Федерация футбола Украины отреагировала на это, исключив защитника из списка игроков сборной на своем официальном сайте.

Перед стартовыми матчами национальной команды Украины в квалификации чемпионата Европы-2020 против Португалии и Люксембурга главный тренер сборной Андрей Шевченко огласил состав, в котором отсутствовал выступающий в России футболист.

Позже футбольный менеджер Вадим Шаблий заявил, что Ярослав осознанно выбрал российский "Зенит". По мнению агента, экс-футболист "Шахтера"понимал, что может лишиться места в национальной команде Украины.

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