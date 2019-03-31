МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Ракицкий шедевральным ударом забил первый гол за "Зенит"

7.1тЧитать материал на украинском

Украинский футболист "Зенита" Ярослав Ракицкий отметился фантастическим ударом в 21-м туре чемпионата России.

29-летний защитник на 82-й минуте домашней игры с "Оренбургом" шедеврально исполнил штрафной, технично перекинул стенку соперника. Для нашего соотечественника этот мяч стал дебютным в футболке питерской команды. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Новости
Вместо сборной Украины: "Зенит" с Ракицким провалил товарищеский матч

Как сообщал OBOZREVATEL, Ракицкий подписал контракт с "Зенитом" в январе 2019 года. Федерация футбола Украины отреагировала на это, исключив защитника из списка игроков сборной на своем официальном сайте.

Перед стартовыми матчами национальной команды Украины в квалификации чемпионата Европы-2020 против Португалии и Люксембурга главный тренер сборной Андрей Шевченко огласил состав, в котором отсутствовал выступающий в России футболист.

Позже футбольный менеджер Вадим Шаблий заявил, что Ярослав осознанно выбрал российский "Зенит". По мнению агента, экс-футболист "Шахтера"понимал, что может лишиться места в национальной команде Украины.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "чемпионат России" на OBOZREVATEL.

Тема
чемпионат России
Персона
Ярослав Ракицкий
Место
Россия
Тег
ФК Зенит
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
26
8
Смешно
7
Интересно
2
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
Только день назад его здесь обsирали, а теперь ж0пу лижут, ахахаха, хахлятина беспринципная.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обоз, не ты ли его на своих страницахплоскал? На ты ли его предавал анафеме? А теперь "шедевральный"... Эх вы... Переобувальщики. Нация дебилов!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Ну всё. Транзиту газа через Украину быть.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения