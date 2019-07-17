"Ракицкий - сепаратист?": Вернидуб рассказал правду про футболиста

Экс-главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб отказался называть Ярослава Ракицкого сепаратистом за переход в питерский "Зенит".

"Неправильно так обвинять. У каждого есть свои жизнь и понимание. Я думаю, когда он переходил, то все понимал. Я не могу так назвать человека, потому что я прекрасно знаю его. Не то, чтобы я с ним каждый день общался, но я знаю этого футболиста. Это нормальный человек, нормальный парень. Есть свои там у него мухи, наверное, в голове там у него, но они у каждого есть. У меня их не меньше, чем у него", — сказал Вернидуб в интервью XSPORT VLOG.

Напомним, что не так давно ультрас "Шахтера" объяснил нежелания Ракицкого петь гимн Украины.

Ранее Ракицкий сделал откровенное признание про гимн Украины, объяснив свою позицию касательно этого. Кроме того, жена Ярослава Ольга выразила недоумение, почему он должен петь "сине-желтый" гимн.

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