Ракицкий покинул "Шахтер"

Защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий вероятнее всего перейдет в новый клуб. Футболист "Шахтера" покинул расположение команды, которая находится на учебно-тренировочном сборе в турецком Белеке.
Главным претендентом на футболиста остается питерский "Зенит". За защитника сборной Украины "Шахтер" требует у российского клуба 14 млн евро. Кроме того, "Зенит" должен выплатить Ракицкому одноразовую премию за подписание контракта в размере 5 млн евро, сообщает Footboom.
Ярослав Ракицкий
ФК Шахтер Донецк
"Горняки" уже нашли замену своему защитнику в "Александрии". Дончане подписали киевского футболиста Валерия Бондаренко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Зенит" предложил за футболиста "Шахтера" Ярослава Ракицкого 10 млн евро.
В случае успешного завершения сделки защитник сборной Украины перейдет в питерский клуб на 2,5 года.
В сети разгорелись жаркие споры по поводу перехода Ракицкого в российскую команду.
Сам футболист хочет покинуть "горняков" из-за конфликта с тренером Паулу Фонсекой.
Позже появилась информация, что "Шахтер" изменил требования к питерскому "Зениту", потребовав 12 млн евро за трансфер Ярослава.
Виктор Леоненко оправдал потенциальный трансфер Ракицкого необходимостью кормить семью.
Известный агент Шандор Варга сделал заявление о судьбе футболиста в России.
Опубликованы впечатляющие условия трансфера Ракицкого в российский клуб.
Спустя некоторое время были раскрыты сенсационные причины перехода Ракицкого в "Зенит".
Российский клуб не намерен платить 14 млн за украинского футболиста, которому в нынешнем году исполнится 30 лет.
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