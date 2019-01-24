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Ракицкий покинул "Шахтер"

1.1тЧитать материал на украинском

Защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий вероятнее всего перейдет в новый клуб. Футболист "Шахтера" покинул расположение команды, которая находится на учебно-тренировочном сборе в турецком Белеке.

Главным претендентом на футболиста остается питерский "Зенит". За защитника сборной Украины "Шахтер" требует у российского клуба 14 млн евро. Кроме того, "Зенит" должен выплатить Ракицкому одноразовую премию за подписание контракта в размере 5 млн евро, сообщает Footboom.

Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий

ФК Шахтер Донецк

Новости
''Я бы не отказался'': футболиста сборной Украины ждут в России

"Горняки" уже нашли замену своему защитнику в "Александрии". Дончане подписали киевского футболиста Валерия Бондаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Ярослав Ракицкий
Теги
ФК ШахтерФК Зенит
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