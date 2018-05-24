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Ракицкий покинул сборную Украины

5.7тЧитать новость на украинском

У футболиста "Шахтера" Ярослава Ракицкого на тренировке сборной Украины обострилась старая травма коленного сустава. Из-за этого 28-летний защитник был вынужден прервать вечернее занятие и покинуть расположение команды.

Вместо него Шевченко вызвал Павла Лукьянчука, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины. 22-летний уроженец Запорожья является игроком "Динамо" и в данный момент выступает на правах аренды в ривненском "Вересе".

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее расположение сборной Украины покинули два ключевых футболиста киевского "Динамо".

Отметим, что во время матча 32-го тура чемпионата Украины по футболу между "Динамо" и "Шахтером" один из фанатов киевской команды выбежал на поле и ударил Ярослава Ракицкого.

Персона
Ярослав Ракицкий
Место
УкраинаХарьков
Объект
сборная Украины по футболу
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