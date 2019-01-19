Ракицкий переходит в "Зенит": спортивные итоги 18 января

Владимир Кличко ведет переговоры о трех боях, а Ярослав Ракицкий может перейти в "Зенит". OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 18 января.
Кроме того, Александр Усик признался, что его сильно избили, а Андрей Лунин подставил "Реал". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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