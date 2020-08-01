Ракицкий отреагировал на назначение Луческу в "Динамо" Киев

Максим Иншаков Футбол 13:14, 1.08.2020 Обновлено: 13:25, 1.08.2020

Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий прокомментировал назначение Мирчи Луческу главным тренером "Динамо".

Экс-футболист сборной Украины признался, что за пару дней до юбилея звонил румынскому специалисту просто так, а в день рождения не стал тревожить – написал сообщение.

"Тем более новости про "Динамо" вовсю шли. Луческу обожает футбол, живет им. Супруга Мистера Нели когда-то говорила нам: "Когда у вас отпуск, Мирча не знает, куда себя деть". А тут он два года не тренировал. Конечно, он очень хочет работать", – цитирует Ракицкого "МатчТВ".

Как сообщал OBOZREVATEL, Луческу назвал своих помощников в "Динамо" и их задачи. Кроме того, румынский специалист рассказал, как президент "Шахтера" Ринат Ахметов отреагировал на его переход в "Динамо".

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