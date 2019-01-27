МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Ракицкий отправился подписывать контракт с российским клубом

1.7тЧитать материал на украинском

Украинский защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий близок к переходу в "Зенит". 29-летний защитник уже вылетел из Киева в Доху, где проводит сборы российский топ-клуб.

Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий

Footboom

По информации "Спорт-Арены", в Катаре Ракицкий подпишет контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

Если трансфер состоится, то в "Зените" Ракицкий составит конкуренцию аргентинцу Эмануэлю Маммане, словенцу Михе Мевля, сербу Браниславу Ивановичу и португальцу Нету.

Новости
Ракицкий покинул "Шахтер"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Трансферы" на OBOZREVATEL.

Тема
Трансферы
Персона
Ярослав Ракицкий
Место
КатарДоха
Тег
ФК Зенит
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
19
7
Смешно
4
Интересно
6
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Всё...враг Окраины))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))кровный...короче...сволочь))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Гетьман Елена
Гетьман Елена
Нехай щастить, только назад никто не ждёт)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги