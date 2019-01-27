Ракицкий отправился подписывать контракт с российским клубом

Украинский защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий близок к переходу в "Зенит". 29-летний защитник уже вылетел из Киева в Доху, где проводит сборы российский топ-клуб.
Ярослав Ракицкий
Footboom
По информации "Спорт-Арены", в Катаре Ракицкий подпишет контракт с клубом из Санкт-Петербурга.
Если трансфер состоится, то в "Зените" Ракицкий составит конкуренцию аргентинцу Эмануэлю Маммане, словенцу Михе Мевля, сербу Браниславу Ивановичу и португальцу Нету.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Зенит" предложил за футболиста "Шахтера" Ярослава Ракицкого 10 млн евро.
В случае успешного завершения сделки защитник сборной Украины перейдет в питерский клуб на 2,5 года.
В сети разгорелись жаркие споры по поводу перехода Ракицкого в российскую команду.
Сам футболист хочет покинуть "горняков" из-за конфликта с тренером Паулу Фонсекой.
Позже появилась информация, что "Шахтер" изменил требования к питерскому "Зениту", потребовав 12 млн евро за трансфер Ярослава.
Виктор Леоненко оправдал потенциальный трансфер Ракицкогонеобходимостью кормить семью.
Известный агент Шандор Варга сделал заявление о судьбе футболистав России.
Опубликованы впечатляющие условия трансфера Ракицкого в российский клуб.
Спустя некоторое время были раскрыты сенсационные причины перехода Ракицкого в "Зенит".
Российский клуб не намерен платить 14 млн за украинского футболиста, которому в нынешнем году исполнится 30 лет.
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