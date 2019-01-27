Ракицкий отправился подписывать контракт с российским клубом

Украинский защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий близок к переходу в "Зенит". 29-летний защитник уже вылетел из Киева в Доху, где проводит сборы российский топ-клуб.

Ярослав Ракицкий Footboom

По информации "Спорт-Арены", в Катаре Ракицкий подпишет контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

Если трансфер состоится, то в "Зените" Ракицкий составит конкуренцию аргентинцу Эмануэлю Маммане, словенцу Михе Мевля, сербу Браниславу Ивановичу и португальцу Нету.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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