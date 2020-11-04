Ракицкий нарушает спортивный режим в "Зените", – СМИ

Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий в последнее время имеет проблемы с дисциплиной.

Как сообщает Telegram-канал "Дай ударитЬ", на фоне внутренних проблем в питерском клубе наш соотечественник игнорирует слова главного тренера команды Сергея Семака. Кроме того, "Зенит" иногда даже не знает о его местонахождении.

"В "Зените" продолжаются волнения внутри клуба, все идет к тому, что главный тренер Сергей Семак окончательно потеряет управление командой. Затяжной конфликт Семака и Дзюбы продолжается, но помимо этого отличился защитник Ярослав Ракицкий. Он начал нарушать спортивный режим и игнорировать слова с предупреждениями Семака о вреде его пагубных привычек. Защитник пропускает тренировки, а иногда его местонахождение неизвестно руководству клуба", – написано в источнике.

Ракицкий нарушает спортивный режим в "Зените" Telegram-канал "Дай ударитЬ"

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий рассказал, как поступит с Ракицким при встрече после того, как Ярослав перешел в чемпионат России.