МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

"Ракицкий – мощное пополнение для "Зенита": Газзаев - о трансфере украинца в Россию

3.1тЧитать материал на украинском

Бывший тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев высказался на тему возможного перехода защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого в российский Зенит".

Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий

ФК Шахтер

"Спорт и политика, я думаю, это совершенно разные вещи. Но, к сожалению, в последнее время это по-другому воспринимается. Ракицкого знаю как великолепного защитника. Работая в Украине видел, что тогда он был перспективным футболистом. Сейчас это опытный игрок. Для "Зенита" – это мощное пополнение, клуб приобрел очень качественного игрока", - цитирует Газзаев НСН.

Наставник не думает, что болельщики будут критиковать трансфер футболиста сборной Украины.

"Не думаю, что болельщики как-то будут критичны. Тимощук сыграл за "Зенит", стал обладателем Кубка УЕФА и что от этого поменялось? Никогда Россия не смешивала политику со спортом, и должна в этом отношении стать примером для всего мира", – сказал Газзаев.

Новости
Ракицкий хочет покинуть "Шахтер": названа причина

Как сообщал OBOZREVATEL, "Зенит" предложил за футболиста "Шахтера" Ярослава Ракицкого 10 млн евро. В случае успешного завершения сделки защитник сборной Украины перейдет в питерский клуб на 2,5 года. В сети разгорелись жаркие споры по поводу перехода Ракицкого в российскую команду.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Трансферы" на OBOZREVATEL.

Тема
Трансферы
Персоны
Валерий ГаззаевЯрослав Ракицкий
Тег
ФК Зенит
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
16
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Chekurda Taras
Chekurda Taras
Пусть играет, это спорт
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги