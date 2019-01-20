"Ракицкий – мощное пополнение для "Зенита": Газзаев - о трансфере украинца в Россию

Бывший тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев высказался на тему возможного перехода защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого в российский Зенит".

Ярослав Ракицкий ФК Шахтер

"Спорт и политика, я думаю, это совершенно разные вещи. Но, к сожалению, в последнее время это по-другому воспринимается. Ракицкого знаю как великолепного защитника. Работая в Украине видел, что тогда он был перспективным футболистом. Сейчас это опытный игрок. Для "Зенита" – это мощное пополнение, клуб приобрел очень качественного игрока", - цитирует Газзаев НСН.

Наставник не думает, что болельщики будут критиковать трансфер футболиста сборной Украины.

"Не думаю, что болельщики как-то будут критичны. Тимощук сыграл за "Зенит", стал обладателем Кубка УЕФА и что от этого поменялось? Никогда Россия не смешивала политику со спортом, и должна в этом отношении стать примером для всего мира", – сказал Газзаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Зенит" предложил за футболиста "Шахтера" Ярослава Ракицкого 10 млн евро. В случае успешного завершения сделки защитник сборной Украины перейдет в питерский клуб на 2,5 года. В сети разгорелись жаркие споры по поводу перехода Ракицкого в российскую команду.

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