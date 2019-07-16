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"Ракеты и винтовки": в Италии вспыхнул грандиозный скандал с ультрас "Ювентуса"

1.6т Читать материал на украинском

Итальянская полиция обнаружила большое колличество автоматических винтовок, пистолетов, бронебойных пуль и ракет "воздух-земля" во время обысков в рамках расследования деятельности фанатских группировок "Ювентуса".

Все это было изъято, когда правоохранители прибыли в помещение в Турине, где проходят собрания скинхедов. Кроме этого,полиция обнаружила баннеры с неофашистской символикой, принадлежащей одной из фанатских группировок "Ювентуса", сообщает Football Italia.

Сектор ультрас "Ювентуса"

Сектор ультрас "Ювентуса"

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Также в ходе рейда были арестованы три человека, среди которых 50-летний Фабио Дель Берджоло, бывший сотрудник пограничной службы и экс-кандидат в сенат.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики испанского клуба "Райо Вальекано" устроили травлю украинскому форварду Роману Зозуле, который накануне подписал новый контракт с "Альбасете".

Как многие помнят, в свое время украинец мог играть в "Райо", но фанаты этого клуба посчитали Зозулю нацистом и выступили против подписания контракта с ним.

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Тема
Чемпионат Италии
Место
Италия Турин
Тег
ФК Ювентус
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