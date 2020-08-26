Радовались вместе с Кравчуком: "Динамо" показало видео из раздевалки после победы над "Шахтером"

Футболисты, тренерский штаб и руководители киевского "Динамо" не скрывали позитивных эмоций после победы над донецким "Шахтером" в Суперкубке Украины.

После матча на НСК "Олимпийский", который завершился победой "бело-синих" 3:1, динамовцы устроили яркое празднование в раздевалке. Соответствующее видео представило клубное телевидение киевлян.

Поздравить победителей пришли первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, почетный член Европейского футбольного союза (УЕФА) Григорий Суркис, который очень тепло поприветствовал Мирчу Луческу и, разумеется, президент клуба Игорь Суркис.

Сами игроки фотографировались с добытым трофеем и делились эмоциями от поединка. Вашему вниманию репортаж "Динамо TV" из раздевалки команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис назвал главную причину победы свое команды над "Шахтером" в Суперкубке.

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