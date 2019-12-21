"Радиоуправляемый" гол в ворота "Зенита" признан лучшим в Лиге чемпионов

Гол нападающего немецкого "РБ Лейпциг" Марселя Забитцера в ворота российского "Зенита" признан лучшим голом группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Об этом сообщается в официальном аккаунте Лиги чемпионов в Twitter. Забитцер принял мяч на грудь почти у угла штрафной площади и вторым касанием пробил по воротам внешней стороной стопы – мяч по невероятной траектории залетел в дальнюю "девятку" ворот. Болельщики восхитились удивительно красивым ударом австрийского футболиста, называя его "радиоуправляемым".
RESULT of the Goal of the Group Stage vote:— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 20, 2019
1) Marcel Sabitzer, @RBLeipzig_EN 🥇
2) @LuisSuarez9, @FCBarcelona 🥈
3) @douglascosta, @juventusfcen 🥉
4) Lautaro Martínez, @Inter_en
Your favourite?#UCL | @NissanFootball https://t.co/O0oMnADhOw pic.twitter.com/KEYwqhDvoy
По итогам голосования болельщиков гол Забитцера опередил мячи форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса, хавбека "Ювентуса" Дугласа Косты и нападающего "Барселоны" Луиса Суареса.
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