"Радиоуправляемый" гол в ворота "Зенита" признан лучшим в Лиге чемпионов

Гол нападающего немецкого "РБ Лейпциг" Марселя Забитцера в ворота российского "Зенита" признан лучшим голом группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Об этом сообщается в официальном аккаунте Лиги чемпионов в Twitter. Забитцер принял мяч на грудь почти у угла штрафной площади и вторым касанием пробил по воротам внешней стороной стопы – мяч по невероятной траектории залетел в дальнюю "девятку" ворот. Болельщики восхитились удивительно красивым ударом австрийского футболиста, называя его "радиоуправляемым".

RESULT of the Goal of the Group Stage vote:

1) Marcel Sabitzer, @RBLeipzig_EN 🥇

2) @LuisSuarez9, @FCBarcelona 🥈

3) @douglascosta, @juventusfcen 🥉

4) Lautaro Martínez, @Inter_en



