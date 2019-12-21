"Радиоуправляемый" гол в ворота "Зенита" признан лучшим в Лиге чемпионов

Гол нападающего немецкого "РБ Лейпциг" Марселя Забитцера в ворота российского "Зенита" признан лучшим голом группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Об этом сообщается в официальном аккаунте Лиги чемпионов в Twitter. Забитцер принял мяч на грудь почти у угла штрафной площади и вторым касанием пробил по воротам внешней стороной стопы – мяч по невероятной траектории залетел в дальнюю "девятку" ворот. Болельщики восхитились удивительно красивым ударом австрийского футболиста, называя его "радиоуправляемым".

По итогам голосования болельщиков гол Забитцера опередил мячи форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса, хавбека "Ювентуса" Дугласа Косты и нападающего "Барселоны" Луиса Суареса.

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