"Рабы": Путин сделал заявление о ЧМ-2018, вызвав агонию у россиян

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к гостям ЧМ-2018, в котором поприветствовал поклонников футбола и всех, кто приехал в Росиию.

"Мы сделали все, чтобы наши гости – спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики – чувствовали себя в России как дома. Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира ФИФА! Welcome to Russia!", – добавил Путин по-английски.

Лицемерие главы государства вызвало бурю эмоций у болельщиков.

"В этом вся его политика, гости - как дома. Домочадцы - на бутылке (кроме школьных друзей)", - горько отмечают простые россияне.

"Местные жители нужны, чтобы работали и добывали нефть, газ и т.п. Рабы короче.." - пишут юзеры.

Напомним, что ранее позорные методы подготовки России к ЧМ-2018 вызвали бурю возмущения у фанатов.