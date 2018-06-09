"Рабы": Путин сделал заявление о ЧМ-2018, вызвав агонию у россиян

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к гостям ЧМ-2018, в котором поприветствовал поклонников футбола и всех, кто приехал в Росиию.
"Мы сделали все, чтобы наши гости – спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики – чувствовали себя в России как дома. Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира ФИФА! Welcome to Russia!", – добавил Путин по-английски.
Лицемерие главы государства вызвало бурю эмоций у болельщиков.
"В этом вся его политика, гости - как дома. Домочадцы - на бутылке (кроме школьных друзей)", - горько отмечают простые россияне.
"Местные жители нужны, чтобы работали и добывали нефть, газ и т.п. Рабы короче.." - пишут юзеры.
Напомним, что ранее позорные методы подготовки России к ЧМ-2018 вызвали бурю возмущения у фанатов.
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