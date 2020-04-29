"Рабы на "Феррари" не ездят": украинский агент вынес приговор футболисту, раскритиковавшему Путина

Михаил Морозов Футбол 13:48, 29.04.2020

Украинский футбольный агент Дмитрий Селюк наехал на голкипера "Крыльев Советов" Евгения Фролова, который выступил с критикой российского правительства, назвав россиян рабами.

"Более глупое высказывание от футболиста сложно придумать. Надо понимать, что он играет в команде со 100-процентным государственным обеспечением и получает там зарплату – причем регулярно. Фролову надо было сказать, какую сумму и на протяжении скольких лет он зарабатывал от государства, как он купил на эти деньги "Феррари". А потом бы уже говорил о том, как плохо живется народу. Не ему это говорить. На "Феррари" не ездят рабы. Рабы на "Феррари" не ездят!" – цитирует Селюка издание Sport24.

Дмитрий Селюк
Трибуна

Он также выразил уверенность в том, что "Крылья Советов" должны разорвать контракт с Фроловым, поскольку он "подставил практически все руководство клуба в этой ситуации".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский комментатор Василий Уткин заступился за вратаря, заявив, что он имеет полное право свободно высказывать свою гражданскую позицию.

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