Главная Новости
29 апреля • обновлено в 14:51
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Рабы на "Феррари" не ездят": украинский агент вынес приговор футболисту, раскритиковавшему Путина

3.3т
Читать материал на украинском

Украинский футбольный агент Дмитрий Селюк наехал на голкипера "Крыльев Советов" Евгения Фролова, который выступил с критикой российского правительства, назвав россиян рабами.

"Более глупое высказывание от футболиста сложно придумать. Надо понимать, что он играет в команде со 100-процентным государственным обеспечением и получает там зарплату – причем регулярно. Фролову надо было сказать, какую сумму и на протяжении скольких лет он зарабатывал от государства, как он купил на эти деньги "Феррари". А потом бы уже говорил о том, как плохо живется народу. Не ему это говорить. На "Феррари" не ездят рабы. Рабы на "Феррари" не ездят!" – цитирует Селюка издание Sport24.

Дмитрий Селюк

Дмитрий Селюк

Трибуна

Он также выразил уверенность в том, что "Крылья Советов" должны разорвать контракт с Фроловым, поскольку он "подставил практически все руководство клуба в этой ситуации".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский комментатор Василий Уткин заступился за вратаря, заявив, что он имеет полное право свободно высказывать свою гражданскую позицию.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Дмитрий Селюк
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
8
Смешно
2
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
рабы в футбол за миллионы не играют. рабы как сруский дед последний х без соли доедают, либо бунтуют от жизни в бараках и еде с листьев добывая газ и нефть для царя.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9866.

    Вылечились: 1103. Умерли: 250.

  • В мире заболели уже более 3,1 миллиона человек, погибли – почти 220 тысяч.

  • Врачи назвали простой способ профилактики коронавируса: хватит 10 минут.

  • В США раскупили препарат от изжоги. Говорят, помогает в лечении COVID-19.

  • В МОЗ рассказали, кто из украинцев чаще умирает от коронавируса.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
North
VS
Godsent
Тотал больше 2,5 карт
1.97 Сделать ставку
100 Thieves
VS
Triumph
Победа Triumph с форой в +1,5 карты
2,08 Сделать ставку
Cloud9
VS
Evil Genuises
Победа Cloud9 с форой в +1,5 карту
1.76 Сделать ставку
Astralis
VS
Team Liquid
Победа Astralis с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
NiP
VS
ENCE
Победа NiP
1.46 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Славия
Инд. тотал БАТЭ больше 2
2.01 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Динамо Брест
Победа Шахтера
1.98 Сделать ставку
BOOM
VS
Isurus
Победа BOOM с форой в -1,5 карты
1.55 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
c0ntact
Победа Movistar Riders
2,05 Сделать ставку
G2
VS
FaZe
Победа G2
1.90 Сделать ставку