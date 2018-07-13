"Рабский труд": в России во время ЧМ-2018 "кинули" гастарбайтеров из Нигерии

Пятьдесят семь жителей Нигерии привезли в Москву под видом болельщиков на чемпионат мира по футболу, пообещав найти им работу. Их билеты домой оказались недействительны.

Обманутые люди провели ночь на улице у посольства Нигерии в Москве, одетые в зимние куртки, и кутаясь в одеяла.

Посол африканского государства Стив Дэвис Угба днем прибыл к своим согражданам и пообещал помочь вернуться домой.

"Вас обманули, вам обещали работу в России и под видом болельщиков по фан-ID привезли сюда. Но это незаконно, в России есть свои законы о трудоустройстве, которые надо уважать. Вы не будете наказаны, посольство вас не бросит, мы окажем вам всю помощь, вы будете отправлены домой", - приводит слова Угба РИА Новости.

Пока людей поселили в хостелы, которые оплатило посольство.

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