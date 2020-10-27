Во вторник, 27 октября, режим работы киевского метрополитена могут изменить в связи с проведением на НСК "Олимпийский" матча второго тура Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Интером".

Как сообщается в официальном Telegram-канале столичного метро, перед началом поединка, которое запланировано на 19:55, вход для пассажиров на станцию "Олимпийская" может быть ограничен (закрыт). После окончания встречи возможны ограничения на вход на станциях "Дворец Спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Это сделано для того, чтобы избежать массового скопления людей на платформах.

Работу киевского метро ограничат из-за матча "Шахтер" - "Интер" Telegram-канал киевского метрополитена

Как сообщал OBOZREVATEL, на матче между "Шахтером" и "Интером" трибуны НСК "Олимпийский" могут быть заполнены на 15% от общей вместимости стадиона.