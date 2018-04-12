Работал в Украине: "Ювентус" выступил с радикальным заявлением после скандала в матче с "Реалом"

Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли призвал отправить в отставку бывшего куратора системы судейства в Украине, а ныне главу судейского комитета УЕФА Пьерлуиджу Коллину. По словам босса "старой сеньоры", события ответного четвертьфинала Лиги чемпионов его клуба с "Реалом" лишний раз подтверждают необходимость перемен.

"Руководителя комитета с такой ответственностью следует менять каждые три-пять лет. Это нужно для того, чтобы любых подозрений, учитывая его национальность. Коллина – итальянца. А потому, назначая судей на матчи команд Серии А, он перестраховывается. Арбитру матча всего 33? В таком же возрасте я стал президентом "Ювентуса". Он качественный судья, но в игре запутался", – цитирует Аньелли Washington Post.

Отметим, что Пьерлуиджи Коллина возглавляет судейский комитет УЕФА с 2010 года. В Украине знаменитый итальянский рефери работал с 2010 по 2017 год.

Как сообщал "Обозреватель", "Ювентус" не смог пробиться в полуфинал Лиги чемпионов из-за спорного решения английского судьи Мартина Оливера наказать команду пенальти на последних минутах ответной игры 1/4 финала с "Реалом".