Работал в Украине: назван лучший арбитр всех времен
Авторитетное французское издание France Football признало знаменитого итальянского арбитра Пьерлуиджи Коллину лучшим футбольным рефери всех времен.
"Когда дело доходит до судей, первое, что приходит на ум, – это его фамилия. От своего дебюта в 1977 году до последнего матча в 2005 году Коллина творил историю футбола", – пишет France Football.
60-летний Коллина за свою карьеру проработал на 240 поединках Серии А. Также обслуживал 109 международных матчей, включая финал чемпионата мира 2002 года между Германией и Бразилией.
С 1998 по 2005 год он был признан лучшим судьей мира по версии IFFHS.
В 2010 году пришел на должность куратора судейского корпуса Украины, где проработал 6 лет.
В 2011 году был включен в Зал славы итальянского футбола.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне France Football назвал три символических футбольные сборные, составленные из лучших игроков в истории этого вида спорта.
Были опубликованы результаты голосования 140 журналистов, которые и помогли определить самых ярких исполнителей. Отказавшись от вручения "Золотого мяча" в 2020 году, France Football решил вместо этого составить несколько "команд мечты".