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10 октября • обновлено в 21:21
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"Я не согласен": Шевченко категорично ответил СМИ перед матчем с Литвой

5.1т Читать материал на украинском

Победа над командой Литвы в матче отбора Евро-2020 не решит ситуацию с выходом сборной Украины по футболу в финальную часть турнира.

Об этом во время пресс-конференции накануне игры 11 октября заявил главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко.

"Я не согласен, что победа над Литвой решит все наши вопросы с выходом на Евро. У нас стоит задача добывать максимальный результат на протяжении всего отбора, и сейчас мы готовимся и говорим конкретно о Литве. А уже от результата этого матча будем смотреть по матчу с Португалией", – приводит слова Шевченко корреспондент OBOZREVATEL.

Новости
Во сколько Украина – Литва: время матча отбора Евро-2020

Андрей Шевченко (в центре)

Андрей Шевченко (в центре)

При этом наставник украинцев отметил, что его команда уверена в своих силах.

"Могу сказать, что однозначно у команды есть уверенность. Очень важно добиться положительного результата, а именно – победы. Мы играем сейчас два матча дома, с Литвой и Португалией, и мы близки к достижению большой цели. Поэтому очень важно сыграть удачно, показать хороший футбол и добыть результат", – заявил тренер "желто-синих".

Отметим, что матч Украина – Литва можно будет увидеть в эфире телеканала "Украина". Начало – в 21:45.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны расклады для сборной Украины в отборе Евро-2020.

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Читайте все новости по теме "Украина – Литва" на OBOZREVATEL.

Темы
Украина – Литва Евро-2020
Персона
Андрей Шевченко
Место
Украина Харьков
Тег
Сборная Украины по футболу
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