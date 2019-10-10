"Я не согласен": Шевченко категорично ответил СМИ перед матчем с Литвой

Победа над командой Литвы в матче отбора Евро-2020 не решит ситуацию с выходом сборной Украины по футболу в финальную часть турнира.

Об этом во время пресс-конференции накануне игры 11 октября заявил главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко.

"Я не согласен, что победа над Литвой решит все наши вопросы с выходом на Евро. У нас стоит задача добывать максимальный результат на протяжении всего отбора, и сейчас мы готовимся и говорим конкретно о Литве. А уже от результата этого матча будем смотреть по матчу с Португалией", – приводит слова Шевченко корреспондент OBOZREVATEL.

Андрей Шевченко (в центре)

При этом наставник украинцев отметил, что его команда уверена в своих силах.

"Могу сказать, что однозначно у команды есть уверенность. Очень важно добиться положительного результата, а именно – победы. Мы играем сейчас два матча дома, с Литвой и Португалией, и мы близки к достижению большой цели. Поэтому очень важно сыграть удачно, показать хороший футбол и добыть результат", – заявил тренер "желто-синих".

Отметим, что матч Украина – Литва можно будет увидеть в эфире телеканала "Украина". Начало – в 21:45.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны расклады для сборной Украины в отборе Евро-2020.

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