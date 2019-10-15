"Всем рассказывают..." Футболист сборной Украины высмеял Россию на Евро-2020

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук подвел итог победе украинской команды над сборной Португалии (2:1).

Роман Яремчук (с мячом)

"Я просто оказался в нужный момент в нужном месте. Но могу сказать, что мы очень много работали над стандартами. И труд даром не прошел. Конечно, очень приятно показать такой хороший результат, но я считаю, что надо отнестись к этому очень спокойно. Мы не как Россия — обыграли Шотландию и всем рассказывают, что могут выиграть чемпионат Европы. Выиграли, все нормально, готовимся дальше, будем дальше улучшать свои качества. Надо много еще работать, потому что если где-то расслабимся, получим кошелку", — отметил Яремчук в эфире телеканала "Футбол 1".

Нападающий украинской сборной также отметил болельщиков, которые обеспечили фантастическую поддержку команды на трибунах "Олимпийского".

"Когда пели гимн Украины, на глаза наворачивались слезы. Было очень приятно. Хочу поздравить наших защитников с праздником. Без них не было бы этого матча. Не каждый год ты обыгрываешь Португалию с Роналду в составе в Киеве. На поле он намного сильнее, чем по телевизору. Сколько мне нужно, чтобы выйти на его уровень? Это как до Бельгии пешком", – сказал Яремчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины устроила феерическое празднование с фанатами на переполненном "Олимпийском".

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