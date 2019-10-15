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15 октября • обновлено в 13:22
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"Всем рассказывают..." Футболист сборной Украины высмеял Россию на Евро-2020

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Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук подвел итог победе украинской команды над сборной Португалии (2:1).

Роман Яремчук (с мячом)

Роман Яремчук (с мячом)

"Я просто оказался в нужный момент в нужном месте. Но могу сказать, что мы очень много работали над стандартами. И труд даром не прошел. Конечно, очень приятно показать такой хороший результат, но я считаю, что надо отнестись к этому очень спокойно. Мы не как Россия — обыграли Шотландию и всем рассказывают, что могут выиграть чемпионат Европы. Выиграли, все нормально, готовимся дальше, будем дальше улучшать свои качества. Надо много еще работать, потому что если где-то расслабимся, получим кошелку", — отметил Яремчук в эфире телеканала "Футбол 1".

Нападающий украинской сборной также отметил болельщиков, которые обеспечили фантастическую поддержку команды на трибунах "Олимпийского".

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"Когда пели гимн Украины, на глаза наворачивались слезы. Было очень приятно. Хочу поздравить наших защитников с праздником. Без них не было бы этого матча. Не каждый год ты обыгрываешь Португалию с Роналду в составе в Киеве. На поле он намного сильнее, чем по телевизору. Сколько мне нужно, чтобы выйти на его уровень? Это как до Бельгии пешком", – сказал Яремчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины устроила феерическое празднование с фанатами на переполненном "Олимпийском".

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Темы
Украина - Португалия Евро-2020
Персона
Роман Яремчук
Место
Украина Киев
Тег
Сборная Украины по футболу
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филипп филипыч
филипп филипыч
а кто говорил что можем выиграть чемпионат европы? брехло ты а не футболист)
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Вроде как Черчесов сказал "цель - выиграть евро", а не "можем выиграть евро". У нормальных людей это называются амбиции. Какой смысл ехать на чемпионат, если ты заранее настроен на то, что ничего не удастся? Стало быть украина едет на чемпионат с целью "не обосрaться" или "обоcраться, но не сильно"?
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Хоть что-нибудь без оглядки на РФ можете делать? Высмеял скорее себя с очередным проявлением синдрома младшего брата.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Галушкин Петро, судя по твоей фамили мамку борщ чпокнул пхахахахах
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