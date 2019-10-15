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15 октября • обновлено в 15:11
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"Все, что говорит Роналду..." Футболист сборной Украины возмутился после игры с Португалией

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Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко, который был удален в матче Украина — Португалия в рамках отбора Евро-2020, поделился эмоциями от победы, а также покритиковал арбитра встречи.

Украина — Португалия — 2:1

Украина — Португалия — 2:1

"Мы сделали большое дело, вышли на Евро. Проделали большую работу. Я рад, но судья не дал порадоваться полностью. Этот же судья удалил меня с "Айнтрахтом". Это самый перепуганный судья, которого я видел, пусть он даже из Англии", — сказал Степаненко в эфире телеканала "Футбол 1".

По его словам, первую желтую карточку футбольный судья дал ему "с перепугу". Что касается второго эпизода с назначением 11-метрового, то арбитр принял решение после подсказки Роналду, уверен украинский игрок.

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"Первая карточка — там Яремчук фолил, мы ему объясняли. Это с перепугу у него просто. Я извинился в раздевалке перед ребятами. Пенальти? Мои ощущения — мяч попал в бедро, а потом в руку. Игра продолжилась, но Криштиану говорит: "Пенальти!" И через пять секунд судья ставит пенальти. Все, что говорит Криштиану Роналду, тот делает. Ставьте VAR тогда!" — негодует Степаненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду сделал дерзкое заявление после матча с Украиной, в котором его команда проиграла — 1:2.

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Темы
Украина - Португалия Евро-2020
Персона
Тарас Степаненко
Место
Украина Киев
Тег
Сборная Украины по футболу
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