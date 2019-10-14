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14 октября • обновлено в 13:35
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"Возвращайся живым!" Украинские футболисты записали трогательное видео

1.2т Читать материал на украинском

Футболисты клубов Премьер-лиги в видеоролике поздравили соотечественников с Днем защитника Украины, который отмечается в нашей стране в понедельник, 14 октября.

"Спасибо тебе, что живем игрой, а не войной. Что не боимся глаза поднять к небу. Что слышим рокот стадиона, а не снарядов. За свободу, настоящую свободу. Спасибо! И возвращайся живым!" - говорят украинские футболисты в трогательном видео.

В записи ролика приняли участие футболисты "Динамо", "Зари", "Мариуполя", "Колоса", ФК "Львов".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре, в понедельник, 14 октября, в 10:00 стартовал Марш защитников Украины, приуроченный одноименному празднику, а также дню украинского казачества и Покрову Пресвятой Богородицы.

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Тема
День защитника Украины
Место
Украина
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70rus xxx
70rus xxx
Блин,душу разбередили.Сердце щемит.Слезами умылся.
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Wick John
Wick John
Пусть возвращаются но только в деревянном пальто
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