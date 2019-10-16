"Украина обыграла чемпионов Европы": депутат Госдумы неожиданно вступился за Яремчука

Депутат Госдумы Игорь Лебедев стал на защиту украинского футболиста Романа Яремчука, который после победы над Португалией в отборе Евро-2020 посмеялся над сборной России.

Наш футболист заявил, что украинская команда не позволит себе рассказывать о победе на Евро, как это делали футболисты из РФ после успеха в матче со скромной Шотландией, чем вызвал гнев фанатов в России.

Роман Яремчук ФФУ

"Я не готов расценивать слова Яремчука как унижение, потому что подобные комментарии надо расценивать с улыбкой и иронией. Если посмотреть серьезно на некоторые вопросы, то Украина обыграла действующих чемпионов Европы с Роналду в основном составе, который забил свой 700-й гол. Надо сказать, матч был очень интересный, и обыграли по делу. Конечно, в нашей группе команд уровня Португалии нет. Это спорт, здесь все игроки обмениваются ироническими высказываниями, колкими замечаниями, шутками", – цитирует Лебедева "Чемпионат".

Как сообщал OBOZREVATEL, российская телеведущая Тина Канделаки разгневалась из-за реакции росСМИ на высказывания Романа Яремчука.

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