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15 октября • обновлено в 11:30
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"Слишком": тренер Португалии назвал причину поражения от Украины

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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш назвал слабую игру своей команды на флангах одной из главных причин поражения от Украины в отборе к Евро-2020.

Наставник чемпионов Европы посетовал на то, что его команда очень медленно развивала свои атаки.

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Фернанду Сантуш

Фернанду Сантуш

"Мы хорошо вошли в игру, у нас был шанс, когда Роналду пробивал со штрафного, а потом Украина подошла к нашим воротам и забила гол. Команда попыталась вернуться, создать сопернику проблемы. У нас были неплохие шансы. Но мы слишком много возились с мячом. Нам следовало больше использовать фланги. Поэтому я выпустил Гедеша. В перерыве мы попытались изменить ситуацию, потому что нужно было играть не столько сердцем, сколько головой", – приводит слова Сантуша A Bola.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко восхитился победой своей команды над Португалией и поблагодарил фанатов за поддержку.

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Темы
Евро-2020 Украина - Португалия
Персона
Фернанду Сантуш
Теги
Сборная Украины по футболу сборная Португалии по футболу
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