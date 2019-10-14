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14 октября • обновлено в 18:24
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"Шевченко добился": тренер "Шахтера" передал привет сборной Португалии

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Главный тренер донецкого "Шахтера" португалец Луиш Каштру предостерег своих соотечественников накануне поединка отбора Евро-2020 против Украины.

По словам наставника "оранжево-черных", команда Андрея Шевченко является опасным соперником для действующих чемпионов Европы.

"Португалия, берегись! Они очень сильные. У них очень хорошие игроки, очень хороший состав, очень качественный, с очень сильными личностями. Шевченко добился очень хороших результатов во главе сборной. Надо быть максимально собранными", – приводит слова Каштру издание O Jogo.

Новости
Украина – Португалия: прогноз на матч отбора Евро-2020

Луиш Каштру

Луиш Каштру

Напомним, матч Украина – Португалия пройдет на НСК "Олимпийский" в понедельник, 14 октября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Португалия. Начало – в 21:45.

Как сообщал OBOZREVATEL, продажа билетов на матч Украина – Португалия вызвал серьезные разборки.

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Темы
Евро-2020 Украина - Португалия
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Луиш Каштру
Теги
сборная Португалии по футболу Сборная Украины по футболу ФК Шахтер
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