"Шевченко добился": тренер "Шахтера" передал привет сборной Португалии

Главный тренер донецкого "Шахтера" португалец Луиш Каштру предостерег своих соотечественников накануне поединка отбора Евро-2020 против Украины.

По словам наставника "оранжево-черных", команда Андрея Шевченко является опасным соперником для действующих чемпионов Европы.

"Португалия, берегись! Они очень сильные. У них очень хорошие игроки, очень хороший состав, очень качественный, с очень сильными личностями. Шевченко добился очень хороших результатов во главе сборной. Надо быть максимально собранными", – приводит слова Каштру издание O Jogo.

Луиш Каштру

Напомним, матч Украина – Португалия пройдет на НСК "Олимпийский" в понедельник, 14 октября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Португалия. Начало – в 21:45.

Как сообщал OBOZREVATEL, продажа билетов на матч Украина – Португалия вызвал серьезные разборки.

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