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11 октября • обновлено в 17:21
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"Просто сгореть": Шевченко остерегли от перехода в "Милан"

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Глава комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола (бывшей ФФУ) Мирон Маркевич поделился мнением о возможном уходе Андрея Шевченко в "Милан".

ФФУ

ФФУ

Андрей Шевченко

"Зачем ему сейчас в "Милан"? Во-первых, там нет команды. Во-вторых, у него сборная сейчас хорошо играет. Дай бог команда будет в финальной части Евро-2020. Нужно поехать, там команда должна себя проявить. А позже он уже может думать. Может, и не в "Милан" нужно идти. Смотрел игру "Милана" не один раз. Там нет серьезных игроков, средняя команда для Италии, осталось одно название. Там можно просто сгореть, уже четыре тренера перед ним так сделали", – заявил Маркевич в интервью Mova Futbolu.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самого Мирона Маркевича СМИ назвали наиболее вероятным кандидатом на пост главного тренера сборной Украины после возможного ухода Андрея Шевченко.

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Персоны
Мирон Маркевич Андрей Шевченко
Теги
Сборная Украины по футболу ФК Милан
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