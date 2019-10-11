"Просто сгореть": Шевченко остерегли от перехода в "Милан"

Глава комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола (бывшей ФФУ) Мирон Маркевич поделился мнением о возможном уходе Андрея Шевченко в "Милан".

ФФУ Андрей Шевченко

"Зачем ему сейчас в "Милан"? Во-первых, там нет команды. Во-вторых, у него сборная сейчас хорошо играет. Дай бог команда будет в финальной части Евро-2020. Нужно поехать, там команда должна себя проявить. А позже он уже может думать. Может, и не в "Милан" нужно идти. Смотрел игру "Милана" не один раз. Там нет серьезных игроков, средняя команда для Италии, осталось одно название. Там можно просто сгореть, уже четыре тренера перед ним так сделали", – заявил Маркевич в интервью Mova Futbolu.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самого Мирона Маркевича СМИ назвали наиболее вероятным кандидатом на пост главного тренера сборной Украины после возможного ухода Андрея Шевченко.

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