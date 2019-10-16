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16 октября • обновлено в 12:42
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"Просто феерия!" Суркис в восторге от Шевченко в матче с Португалией

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Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился эмоциями после матча сборной Украины с командой Португалии в отборочном цикле Евро-2020.

Игорь Суркис

Игорь Суркис

"Футбол 24"

"Просто феерия. Я такого матча на "Олимпийском" давно не видел. И не только в исполнении сборной, но и наших клубов. Атмосфера — сумасшедшая. Поздравляю всех с выходом на Евро. Великолепная игра, браво, Шевченко! Рад, что мы будем на Евро. Надеюсь, с такой игрой сможем далеко пройти", — сказал Суркис, которого цитирует телеканал "Футбол 1".

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Отметим, что жеребьевка финальной части Евро-2020 состоится 30 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный экс-футболист киевского "Динамо" унизил Украину и получил ответную реакцию болельщиков.

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Темы
Евро-2020 Украина - Португалия
Персона
Игорь Суркис
Место
Украина Киев
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