"Ощущения нет": Коноплянка рассказал о решающих матчах отбора Евро-2020

Лидер сборной Украины Евгений Коноплянка признался, что команда не думает о раскладах в отборочном турнире к чемпионату Европы по футболу 2020 года.

Накануне поединок против Литвы (11 октября во Львове) и Португалии (14 октября в Киеве) полузащитник "Шахтера" поделился своими ожиданиями от предстоящих матчей.

"Есть ли ощущение, что мы в шаге от выхода на Евро-2020? Нет. Наверное, оно появится в том случае, если добьемся положительного результата в двух грядущих матчах. Четыре очка – минимум. Успеем ли подготовиться за три-четыре дня? Мы не впервые собираемся так. Думаю, нам хватит времени подготовиться. Мы достаточно хорошо знаем друг друга", – приводит слова Коноплянки пресс-служба каналов "Футбол 1/2".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола аннулировала часть билетов на матч Украина – Португалия.

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